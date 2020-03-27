求職者與徵才廠商可以透過網路視訊，媒合工作不中斷。（盧金足攝）

找工作不怕疫情擋道，科技化的視訊開闢空中平台，助一臂之力！新冠肺炎疫情延燒，很多就業博覽會防範群聚感染風險暫緩舉行，影響求職管道，中科管理局啟動網路視訊徵才，協助園區廠商及求職民眾，找工作視訊零距離，加速媒合機會。

中科管理局針對廠商徵才需求，也因應防範疫情，避免近距離面試，與豐原就服站合作，規畫以網路視訊辦理徵才，廠商招募人員僅需坐在辦公室電腦前，即可與事先透過網路寄送履歷表。

在經過初步篩選符合條件的求職民眾，就近至中科就服台或豐原就服站藉由雲端視訊會議軟體，與徵才廠商人員網路視訊面試，除可有效協助園區廠商遴選優秀人才，並可降低室內群聚的感染風險。

中科管理局長許茂新表示，中科從業員工數今年年2月已達5萬1531人，較去年同期增加2515人，成長達5.13％，為滿足園區廠商的人力需求，中科管理局與台中市府及勞動力發展署雲嘉南分署合作於台中園區、后里園區及虎尾園區設立就服台，就近協助園區廠商徵才，每年舉辦聯合徵才活動，有效協助園區廠商填補所需人力。

中科管理局與豐原就服站試辦愛爾蘭商意利公司網路視訊徵才，廠商與民眾感謝政府機關能超前部署創新徵才服務；未來中科管理局將規畫與更多的台中市區域就服台合作辦理網路視訊徵才，方便求職者就近參加面試，也歡迎中科園區廠商踴躍使用該免費徵才服務。

為配合防疫工作，中科管理局呼籲參加求職者務必落實自主健康管理，如有發燒、咳嗽等不適症狀，宜先行就診後在家休養，避免參加徵才活動；參加面試的求職者請務必戴妥口罩，並請配合額溫量測及酒精消毒。

(中時 )