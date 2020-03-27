大學體育系獨招第一波放榜，嘉義縣立永慶高中學生曾紫歆、王怡婷、鄭珮岑、江正生同時錄取國立台灣體育運動大學，其中錄取學球類運動學系的曾紫歆、鄭珮岑、王怡婷，為校奪得「全國體育署盃足球錦標賽亞軍」；另外，錄取技擊運動學系的江正生，在角力項目，前年取得全中運第3級第2名，同年還奪下總統盃第3級第1名，去年又再次奪下總統盃第4級第1名的佳績。

曾紫歆來自雲林縣，家境清寒，父親還罹患了癌症，她表示，希望未來可成為國手，改善家中經濟狀況；來自低收入戶家庭的鄭珮岑，原為嘉義市玉山國中排球選手，她說，因為喜歡追著球跑的感覺，於是高中改踢足球，沒想到，一踢就踢出了興趣，更踢出了成就感。

江正生的父親是日本人、母親是原住民，原為南投高中體育班學生專長為柔道，後來發現到角力才是他的最愛，於是隔年重考進入嘉義縣永慶高中的體育班，他說，因為聽說永慶高中擁有強棒教練，讓他「很有信心」，跟著教練，也練出不少好成績。

校長蘇淵源表示，永慶高中優秀體育選手的「搖籃」，不管是足球、角力、網球或跆拳，在全國性比賽中都有好成績，永慶不僅提供體育班學生免費住宿，更引進長庚體系的「運動醫學防護小組」專家，提供選手最好的運動防護及醫療，這4位學生能考上大學的體育系，期盼將來他們都能成為國手，為國爭光。

(中時 )