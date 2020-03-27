內政部函送陳家欽 北檢打臉退回 19:062020/03/27 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長陳家欽被移送，北檢認不備退回。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1912更新)警政署長陳家欽因人事案爭議被內政部政風處依偽造文書罪將陳及另外4名官警函送台北地檢署，不過，北檢審核後認為原函送內容程序不完備，已退回原機關再行詳查。 警政署長陳家欽是與人事室主任張淑芳、署長辦公室專員吳正傑、渠正慈、王文助等4人，被內政部政風處依偽造文書罪嫌函送北檢。 移送警政署長陳家欽 內政部長徐國勇否認先斬後奏 (中時 ) #署長 #移送 #警政 #警政署長 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 夜店臨檢逮到檢疫男 重罰百萬 04:102020/03/23 社會新聞 苗栗縣警局展開異地辦公演練 17:472020/03/24 社會 承諾盡快逮犯嫌 海巡署長PO文致歉 04:102020/03/25 社會新聞 露臉了！韓N號房淫魔教父 今早移送檢方真面目首度曝光 08:202020/03/25 社會 站穩防疫第一線 警政署長屏東慰勞基層員警 18:052020/03/25 生活 賣口罩暴利低風險 議員憂難嚇阻 04:102020/03/26 地方新聞 3月消費者信心指數 透露民眾肯定「台灣好」 10:542020/03/27 財經 警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 16:062020/03/27 社會 遭內政部政風處移送法辦 警政署長陳家欽：光明磊落、絕無不法 18:332020/03/27 社會 警政署署長陳家欽遭移送 內政部：偵查不公開 18:482020/03/27 政治 社會熱門新聞 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 內政部函送陳家欽 北檢打臉退回 - 社會 逃逸偷渡犯插翅難飛 6嫌全數緝捕歸案 - 社會 罵大阪處害死外交官 卡神網軍辯「愛之深責之切」 - 社會 午後熱對流旺盛 暴雨冰雹襲南投水里 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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