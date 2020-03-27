1912更新)警政署長陳家欽因人事案爭議被內政部政風處依偽造文書罪將陳及另外4名官警函送台北地檢署，不過，北檢審核後認為原函送內容程序不完備，已退回原機關再行詳查。

警政署長陳家欽是與人事室主任張淑芳、署長辦公室專員吳正傑、渠正慈、王文助等4人，被內政部政風處依偽造文書罪嫌函送北檢。

(中時 )