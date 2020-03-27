彰化縣政府結合26鄉鎮清潔隊，共投入306位消毒人力，防疫優先成立防疫消毒大隊，全縣總動員，展開環境消毒作業。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

掃墓返鄉人潮漸多，全國防疫緊繃進入關鍵期，彰化縣政府加強防疫，彰化縣環保局與26鄉鎮市公所清潔隊開會後，各公所共同投入306位消毒人力，防疫優先成立防疫消毒大隊，全縣總動員，針對常活動的戶外公共區域重點區域包括火車、公車、YOUBIKE等交通場站，和電影院、超市、市場、商圈等人潮聚集的民生熱點，還有學校、民眾洽公機關等地點戶外公共環境，展開環境消毒作業。

彰化縣長王惠美表示，要求26鄉鎮市公所針對公共區塊再一次的消毒，因為這波回鄉掃墓的人又會更多，我們希望盡速把消毒的動作先行做一次，後續還會配合幾次活動針對防疫部分繼續加強。

環保局呼籲，公共場所防疫工作需要內外兼顧，各場所管理單位都要一起投入防疫消毒工作，內部環境，特別是人員經常接觸的表面，如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸點是清潔消毒重點；此外，公共浴廁，如水龍頭、廁所門把、馬桶及沖水把，應設置專責人員定期清潔，每天至少消毒一次，如民眾頻繁出入，應提高消毒頻率，落實室內與戶外一齊消毒才能預防接觸傳染，有效建立疫情防護網。

讓人感到有點恐怖的是，口罩使用激增，不少人不想把口罩帶進門，門口隨手就亂丟，排水溝、電線桿下都發現濫棄，讓人氣餒「這不是功虧一匱嗎！」環保局呼籲民眾不要任意棄置廢棄口罩，針對各運動休閒熱點及醫院周邊積極稽查，若經稽查屬實將依廢棄物清理法最高處6000元罰鍰。

(中時 )