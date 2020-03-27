中職目前仍暫定4月11日開幕，不過受新冠肺炎影響會閉門進行，而一年一度的戲碼「明星賽」則決定取消，是中職史上首次。

中職賽程尚未出爐，先確定明星賽會取消，中職秘書長馮勝賢表示，受到新冠肺炎疫情影響，將首度取消明星賽，以打滿120場為目標進行。

此外中職原本希望能在例行賽開放150名季票球迷進場觀戰，除了維護季票球迷權益，也希望比賽至少有一些觀眾，不過目前可能為了配合地方政府，而採完全閉門方式，觀眾數可能掛蛋。

(中時 )