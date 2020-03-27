中職》疫情影響！中職首次取消明星賽 19:092020/03/27 中時 鄧心瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 去年中職明星賽，彭政閔當選連15屆人氣王，還敲出全壘打。不過今年將首度取消明星賽。（資料照／中信兄弟提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中職目前仍暫定4月11日開幕，不過受新冠肺炎影響會閉門進行，而一年一度的戲碼「明星賽」則決定取消，是中職史上首次。 中職賽程尚未出爐，先確定明星賽會取消，中職秘書長馮勝賢表示，受到新冠肺炎疫情影響，將首度取消明星賽，以打滿120場為目標進行。 此外中職原本希望能在例行賽開放150名季票球迷進場觀戰，除了維護季票球迷權益，也希望比賽至少有一些觀眾，不過目前可能為了配合地方政府，而採完全閉門方式，觀眾數可能掛蛋。 中職》兄弟轟垮最強洋投 索沙4局挨4轟吞敗 中職》樂天桃猿出沒桃捷 彩繪列車上路 (中時 ) #中職 #明星賽 #取消 #新冠肺炎 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 新手別慌 先用限價＋ROD就好 04:102020/03/23 財經焦點 中職》劉真第一次球場表演 曾為兄弟開球 15:122020/03/23 體育 中職》中職閉門比賽 爭取季票球迷能入場 17:262020/03/23 體育 中職》啦啦隊仍會場邊加油 但禁止吶喊防飛沫 18:152020/03/23 體育 中職》爭取二軍完全轉播 讓球迷有比賽看 18:232020/03/23 體育 中職敲定4月11日閉門開打 01:202020/03/24 運動天地 中職爭取150人入場 鄭文燦：也許可再斟酌 13:192020/03/24 體育 中職》Rock You林泓育登場 「泓如海」廣角重撃 12:222020/03/26 體育 中職》春訓狀況佳 林子崴韌帶斷裂進行TJ手術 12:502020/03/26 體育 中職》桃猿最「罩」 推出球員造型布口罩 15:542020/03/26 體育 體育熱門新聞 NBA》復原超快！美媒爆杜蘭特可上場 - 體育 林書豪分享超暖照 讚醫療人員勇敢 - 體育 日職》僅因嗅覺失靈就檢查 達比修大讚藤浪 - 體育 CBA》外國人禁入大陸 26外援回不去 - 體育 中職》疫情影響！中職首次取消明星賽 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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