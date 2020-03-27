新冠疫情延燒，新北市府今表示，所有松年大學、婦女大學、勞工大學、樂活大學、部落大學、新住民和樂齡學習中心等春季班暫停開課，避免群聚感染，以保護市民的健康安全，至於秋季班是否開辦，會視疫情變化評估再做決定。

新北市副秘書長劉和然表示，新北市所開辦各項全民終身學習課程，深受各階層喜愛，原本春季班會在3月間陸續開課，受到疫情影響延後，但隨著疫情全球化大流行和蔓延，台灣雖相對控制得宜，惟新北市居家檢疫人口累計已超過2萬人，侯友宜指示防疫必須「做最壞的打算、做好的準備」，幾經評估，市府決定春季班暫停開課。

劉和然表示，在暫停上課期間，各承辦單位可趁機加強內務整理，包含學習環境、課桌椅、教學器材等，應用酒精或漂白水擦拭消毒，以保護學員未來上課的身體健康；各大學如有線上教學設備或影片，亦可趁機利用，讓學員在家學習。如有報名退費問題，可逕與原承辦單位洽詢。

教育局長張明文表示，已通令全市31所樂齡學習中心春季班課程一律暫停，相關退費訊息會再通知各學員。另為減少民眾出入校園，以降低校園疫情風險，由學校承辦的4所社區多功能學習中心、13所社區多元學習中心、5所新住民學習中心、3校新住民技職專班及28校成人基本教育班，這學期課程一律取消。

原民局長羅美菁表示，原住民族部落大學歷年開設的原住民族語言、文化及產業經濟等課程，深受族人喜愛，今年部大受新冠肺炎疫情影響，上學期課程配合全面暫停開課，後續開課的相關資訊，將於原民局及部大網站發布。

勞工局長陳瑞嘉表示，因應疫情影響，新北市勞工大學108年第2學期取消開課，所有課程延至109年第1學期，預計於9月開課，屆時再依疫情狀況評估是否開辦，原選課學員退費等相關權益問題，請洽新北勞動雲網站查詢（勞工大學最新消息頁面）。

社會局長張錦麗表示，松年大學和銀色奇肌班等，每季報名人數近2萬名，當中有許多健康促進和養生的課程，為讓長輩在停課期間仍能保持規律運動，以增強身體免疫力，社會局正與新聞局和13家有線電視業者，籌拍「防疫動健康」教學影片，將過去新北市推動的自癒力、肌耐力、甩活力和護身力等運動，藉由各有線電視公益頻道播出，讓長輩在家也可以輕鬆運動。

(中時 )