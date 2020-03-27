新冠肺炎疫情重擊觀光產業，交通部辦理「轉型培訓計畫」補助受災企業，由台灣觀光協會主辦的晶華酒店「企業專班」27日正式開訓，成為觀光飯店業界「第一班」，首堂「防疫管家訓練課程」亦開國際觀光旅館業界先例。

晶華酒店集團董事長潘思亮開訓時表示，疫情對於台北國際觀光飯店的衝擊較SARS更嚴重，目前台北市內許多住房率只剩一成甚至個位數，因此晶華趁此時間提升人力素質，擬具各種主題式培訓課程，從私人管家服務訓練、廚藝傳承、旅遊行銷企劃、電子商務數位化等課程，期望提升員工技能、共同渡過非常時期。

對於政府部門體察產業面臨困境並快速伸出援手，在稅金、租金、薪金3項最亟待援助的部份協助止血，潘思亮表示「很有感」並指出，交通部頒布執行的「觀光業轉型培訓」課程具前瞻性，且不僅能優化台灣觀光產業，實質補助訓練金也能讓業者依自身需要設計課程，強化台灣觀光戰力、讓台灣觀光從業人員的素質再向上提升。

潘思亮並表示，「觀光業轉型培訓」課程給了晶華頗大啟發，並讓晶華可成為「學習型組織」，透過培訓使每位主管變身為教練、教授導師，深化在職訓練機制，提升員工的工作技術職能。

晶華企業專班的首發課程，是以私人管家、防疫衛生等專業職能為主題，潘思亮表示，晶後續會專注在廚藝傳承、文化傳播，推廣在地遊程、旅遊行銷企畫、數位轉型不同等主題陸續開課，希望培養出優秀的「美食管家」、「文化導覽管家」與「旅遊行程管家」等。

為表示對產業的重視，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、觀光局長周永暉及台灣觀光協會秘書長吳朝彥，昨日均共同蒞臨台北晶華酒店培訓課程現場，實地了解晶華酒店培訓課程內容，並給學員打氣與鼓勵。

台北晶華酒店在此次課程結束後，將立即驗收同仁們的學習成果，率業界之先、推出「學習做個好管家」住房優惠專案，入住的房客可以在專業的私人管家帶領之下，學習整裝儀容、應對進退、以及基本房務整理，期間還會安排一趟中山區文化導覽行程，讓房客體驗獨一無二的城市度假與生活學習課程

(工商 )