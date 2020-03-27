華南銀行宣布，配合政府推出新一波針對個人、產業、企業加碼紓困方案。

公股銀行利率調降措施方面：

（一）配合中央銀行降息一碼（0.25個百分點），所有放款利率充分反映。

（二）自用住宅貸款一千萬元以內部分，利率再降一碼（0.25個百分點），共降兩碼（0.5個百分點），自109年4月1日起至9月30日止，共6個月。

（三）信用卡、信貸及車貸等住宅貸款外之消費性貸款，歸戶後一千萬元以內，利率再降兩碼（0.5個百分點），共降三碼（0.75個百分點），自109年4月1日起至9月30日止，共6個月。

（四）新、舊貸款均適用。

信用卡還款紓困方面，針對受肺炎影響客戶，視影響情形及實際需求（請客戶提供相關證明文件）。提供信用卡帳款延緩繳款之服務。客戶可致電華南銀行客服專線申請延緩繳款之服務，同步減免違約金及循環息。

個人戶紓困優惠貸款方面：

（一）華南銀行因應新型冠狀病毒疫情持續蔓延，對於國人資金調度恐造成相當程度影響，提供貸款金額最高200萬元，期間最長5年，利率最低2.28％起之優惠貸款，並結合法國巴黎人壽一年期人身團體壽險，以華南銀行為「要保人」，保費由華南銀行支付，借款人無須額外支付保費，提供信貸借款人身故、殘廢或暫時失能之保障，使借款人債務不致留給家人負擔。

（二）華南銀行協助受疫情影響日常生活而有資金需求之民眾減輕負擔，推出「全民防疫、華銀照（罩）您」行動方案，凡受疫情影響之客戶，因資金需求而申辦房屋貸款時，提供貸款優惠利率（視個人條件）最優可至1.56％。

防疫融資專案方面，推出「全民防疫、華銀給力」行動方案，針對新創產業、農林漁牧、手工業、攤販、民宿及小規模商業業者，推出「中小企業新戶及小額貸款優惠專案」，貸款優惠利率最低1.85％，搭配信保基金「中小企業千億保專案」，可申貸100萬元，融資保證成數最高9.5成及信保手續費率最低0.375％等優惠，並採簡易徵信作業方式辦理，最快可於3天內核貸，客戶可透過華南銀行「小微企業線上融資平台」或洽各分行申辦，使小微企業在防疫之餘無後顧之憂。

政策性專案貸款方面，配合相關部會紓困振興貸款辦法，目前已轉知「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興貸款及利息補貼作業要點」、「振興觀光產業融資信用保證要點」等貸款貸款要點，後續也將於衛福部、農委會、文化部等部會發布相關作業辦法時，即時轉知分行辦理，以協助因疫情影響之產業解決營運周轉及資金調度問題。

中央銀行中小企業融通方案方面，配合央行2,000億元中小企業專案轉融通方案，將對中小企業推出優惠專案，貸款額度最高600萬元，在200萬元（含）以下之貸款，除可移送信保基金「防疫千億保」9成，免收取信保手續費外，貸款利率最高1％，貸款超過200萬元且徵提其他擔保品者，貸款利率最高1.5％，以降低中小企業財務負擔。

展延還款方面，為協助華南銀行授信戶受肺炎疫情影響致還款有困難，針對華南銀行既有授信戶受疫情影響致還款有困難者，提供暫緩攤還貸款本金（最長6個月）、展延還款期限或調降貸款利率等協助措施（含企個金），另個金戶得酌情給予緩繳貸款利息（緩繳期間最長3個月，屆滿後除依原約定方式繳付利息外，緩繳期間之利息應一次清償），並免收違約金及遲延利息。

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