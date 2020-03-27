不受疫情影響 1～2月台灣製造業逆勢成長 19:112020/03/27 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情橫掃全球，部分國家經濟降溫，國際貿易趨緩，不過台灣製造業在1至2月卻能逆勢成長，製造業生產分別年增6.3％、8.3％，表現優於其他國家，經濟部統計處說，主要是受惠於5G基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，及臺商回臺擴廠趨勢延續。 (工商 ) #全球 #台灣製造業 #逆勢成長 #疫情影響 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 證監會：A股已消化疫情影響 04:102020/03/23 全球財經 OLED逆勢成長 防疫在宅看電視 04:102020/03/23 時尚消費 疫情影響在可控範圍 旭然擬發0.7元股利 10:342020/03/23 財經 疫情影響三星、LG電子印度工廠暫停產 12:032020/03/23 財經 四技申請入學複試 受疫情影響考生特別處理 16:322020/03/23 生活 受疫情影響 年後轉職潮冷2月勞參率降 16:492020/03/23 財經 《業績-光電》由田去年獲利創14年高，疫情影響待觀察 17:222020/03/23 財經 東哥不受疫情影響 3月在美賣出3艘豪華遊艇8億元 18:002020/03/23 財經 新冠肺炎疫情影響 原住民文化園區歌舞移至戶外 18:582020/03/23 生活 不甩新冠肺炎疫情嚴峻 日格鬥K-1 WORLD GP賽事照常舉行 19:502020/03/23 國際 財經熱門新聞 棄守旅遊業！燦星旅股權 燦坤集團不要了 - 財經 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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