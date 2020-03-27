新冠肺炎疫情橫掃全球，部分國家經濟降溫，國際貿易趨緩，不過台灣製造業在1至2月卻能逆勢成長，製造業生產分別年增6.3％、8.3％，表現優於其他國家，經濟部統計處說，主要是受惠於5G基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，及臺商回臺擴廠趨勢延續。

(工商 )