日本新生代男星橫濱流星人氣超旺，從去年夏天開始到今年3月為止，連續9個月都看得到他主演日劇，日前《在不白不黑的世界裡，熊貓笑了》完結篇，粉絲們淚喊：「接下來看不到流星該如何是好？」

橫濱流星和清野菜名共同主演的《在不白不黑的世界裡，熊貓笑了》，是NTV（日本電視台）繼《3年Ａ班-從此刻起，大家都是我的人質》、《輪到你了》、《Nippon Noir~刑警Ｙ的反叛》之後，再度推出的懸疑推理連續劇，挑戰燒腦極限之餘，兩人的情感互動也成為觀眾焦點，最後一集的道別之吻更讓人看的心痛不已。

獲得第43屆日本奧斯卡最佳新人獎、戲約不斷的橫濱流星，從去年夏天開始，連續9個月演出3部日劇，成為戲劇市場吸睛王，《熊貓》在日本播出完結篇後，就有觀眾出現失落感，表示「好像失戀了」、「跟直輝（劇中角色）分開後感到超寂寞」、「連續劇結束了，下禮拜該如何是好」等橫濱流星失落症候群。

但戲約爆滿的他並不會讓粉絲等太久，除了7月將與新生代人氣女星濱邊美波的新戲，還有與吉高由里子合作的愛情電影也蓄勢待發，橫濱流星熱潮勢必持續延燒。《在不白不黑的世界裡，熊貓笑了》將於本周六3月28日晚間11點、3月29日晚間9點於WAKUWAKU JAPAN頻道播出最後一集。

(中時 )