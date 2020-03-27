新冠疫情持續延燒，新北市長侯友宜今宣布，4月份起市府新聞局、社會局及教育局跨局合作，將與13家地方有線電視業者合作，公私協力拍攝防疫動健康影片，並在公有頻道CH3試播系列主題教學影片，讓長者、小孩多一個方便的學習管道，在家也可以看電視自學，確保運動與學習不因疫情停課而中斷。

侯友宜表示，社會局為了讓長輩在停課期間仍能保持規律運動，以增強身體免疫力，將過去新北推動的自癒力、肌耐力、甩活力和護身力等運動，藉由各有線電視公有頻道播出，讓長輩在家也可以輕鬆運動。未來的播放時段為每日早上8點及下午3點。

侯友宜今拍攝防疫動健康影片並表示，感謝新北市13家有線電視業者，公私協力共同對抗疫情，提供CH3公用頻道，共同在防疫期間合作，讓銀髮族持續動健康保活力、讓學生「停課不停學」學習權受保障，透過跨局合作、公私協力、讓新北共好。

此外，新北市教育局表示，因應疫情可能造成大規模停課的狀況，從4月份起，將陸續試播新北教育學習影片，影片內容包括：由新北市國民教育輔導團國小數學輔導小組製作的20集數學教學系列動畫影片、30部新北市英速魔法學院影片、新泰國中數學科劉繼文教師教學影片、5部涵蓋閩客原民語的「防疫學母語」、新北外師雙語防疫教學、新北高中生學習歷程檔案秘笈、新北12個好品德故事以及D.School生活科技防疫小物教學影片等教育影片，讓學生在家輕鬆學習的同時也能培養防疫知識、涵養品德。播出時段為週一至週五每天早上9點首播十分鐘，兩次重播時段在下午2點及晚上7點。

(中時 )