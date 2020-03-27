馬來西亞歌手黃明志為推廣高雄觀光拍攝的MV《出去走走》21日首播，目前已破170萬觀看，好多人很好奇，問什麼是白糖粿？高雄市長韓國瑜今天臉書直播他到白糖粿小吃店，親身試做白糖粿。網友看完後快暴動，紛紛留言分享。

韓國瑜表示，白糖粿是高雄人最有名的「下午茶」，一個才13元、兩個25元，很多人從小吃到大，韓國瑜親自試炸白糖粿，先把未完成品搓圓、壓扁、拉長，再放下去炸。老闆娘在旁指導，韓國瑜第一次試做，把未完成品拉太長失敗；第2次白糖粿黏鍋，第3次終於成功了。

韓國瑜說，要炸時得小心把各個白糖粿分開，稍微按壓一下，以免有水分會爆，還可以順便塑形。除了前置作業當天現磨原料，做白糖粿有4道工序：壓扁拉長、去水分按壓、油炸酥、放芝麻花生粉。該小吃店還有芝麻球、蘿蔔糕，還有內行人才點的芋仔蕃薯！

網友留言說：「這攤我常買，很好吃喔。」、「自強三路41號。」、「好便宜喔...才13元。」、「韓國瑜做吃的，看得都流口水了。」、「市長真的很認真在推銷高雄，感動。」、「每次回高雄必買。」

(中時電子報)