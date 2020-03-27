一期稻作易受低溫或梅雨影響收穫量，108年即有多個縣市稻作減產。富邦產險提醒，109年一期水稻保險銷售期至3月31日截止，為轉移可能因天災或病蟲害所致的損失，請稻農儘早至各區農會及富邦各服務據點辦理投保。

108年一期稻作受低溫與梅雨影響，中部及東部地區發生稻穗穀粒稔實不良，以及稻穀泡水以致穗上發芽等災害情形，導致全台多個縣市收穫量低於五年平均，富邦產險採用直接理賠免申請的方式，只要投保的鄉鎮達到保單約定理賠標準，賠款直接匯入農民帳號，總計108年一期水稻保險理賠逾3,900萬元。

水稻保險不但可填補農民因天災所致的損失，更能擴大承保因病蟲害等非天災因素導致的減產，保障範圍更廣；保費由農糧署補助五成保費，再加上各縣市政府的補助，農民最低僅須負擔一成保費即可成立保單，一分地自費保費低於100元。富邦產險亦會在取得被保險農民授權後代為申請保險費補助，簡化農民辦理保費補助的程序。

109年度富邦產險一期水稻保險已於1月1日開始銷售，至3月31日截止。面對潛在的颱風洪水與病蟲害危機，富邦產險提醒，尚未送件的稻農儘速至各區農會及富邦各服務據點辦理投保。

富邦產險長期關懷社會、重視社會需求，以促進台灣產業穩健發展為企業目標，持續不間斷地發揮正向力量。未來也將持續規劃其它類型的農漁業保險商品，提供農漁民更完善且全面的保障。

(工商 )