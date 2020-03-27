外貿協會受國際貿易局委託，27日以線上直播「美國TAA規範說明會」，邀請PwC普華商務法律事務所副總經理張馨云說明TAA（Trade Agreements Act）規範，並提供美國海關、法院等最新判例；張馨云指出，台灣為TAA規範的指定國家之一，近來的美中貿易紛爭對台灣來說是一個利基點，加上川普明令簽署聯邦政府採購中國資通訊及安控產品禁令，為我國產品及服務搶進美國政府採購市場的最佳時機。

國貿局副局長李冠志表示，台灣加入WTO GPA政府採購協定後，在法規面、制度面於美國政府採購市場已有優勢，這幾年貿易局委託外貿協會執行「爭取全球政府採購商機（GP）專案」，積極協助我國業者將競爭優勢轉換成實際商機。

貿協秘書長葉明水進一步說明，即使在防疫期間，GP專案團隊仍透過視訊會議、線上洽談等方式安排我國業者與美國得標商連結，而相關美國聯邦總務署供應商資格（GSA Schedule）輔導、協助參與美國政府標案等工作也持續進行。

張馨云指出，目前美國TAA規範並無驗證機構，由產品供應商進行自我聲明宣告，在法律上已是書面保證，若有造假或隱匿資訊等情事，仍有相關刑責及罰金。TAA精神在於產品的「重大轉變（substantial transformation）」發生地是否在TAA的指定國家，與零組件來源地、產品組裝地等無直接關係，若所有的軟、硬體皆由其他國家供應，在台僅做簡易組裝，即使在台製造，也不符合TAA規範。因此我國業者需要清楚了解最終產品的零組件來源地、轉換成最終產品又是在哪裡發生及怎麼發生，才能明確撰寫TAA Certificate聲明書。

(工商 )