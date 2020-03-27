疫情在中國境內逐漸穩定，投資中國新契機鎖定強大內需市場，元富新中國ETN（020002）追蹤標普新中國行業指數（S&P New China Sectors Index），指數成分股以中國境內及海外、包括消費、通訊服務及保險業等大型陸企，指數特色為高成長、高獲利及低槓桿，近五年年化報酬率9.5％，可作為投資中國的工具之一。

中國新增病例數下降，產業復工順利，官方也接連釋出改善流動性、降稅政策及鼓勵境內消費，陸企逐漸回歸基本面，全球指數公司持續提升中國股市投資權重，中長期仍有資金持續流入的利多，中國整體股市評價仍處於相對低點，對資金而言具逢低布局誘因。

元富新中國ETN所追蹤的標普新中國行業指數，成分股聚焦消費、通訊服務及保險業等大型陸企，近5年年化報酬率9.5％，領先標普中國500指數幅度約2.2％，可見以中國新經濟產業為投資主軸者，表現優於傳統大盤指數。

元富新中國ETN以台幣計價，投資人毋須跑銀行換匯，以單一台股交易帳戶即可完成；元富證券指出，該ETN連結海外、有時間差，但追蹤指數的效果非常好，因其中差異僅在於投資手續費，使投資更具效率。

元富證券表示，標普新中國行業指數投資亮點有三，（1）陸消費市場成長空間仍大，政策主導產業轉型也有利消費型產業；（2）陸行動通訊、線上購物及支付產業獨步全球，近期因疫情帶動線上教育、遊戲、電子商務等規模擴增，指數重點成分股如阿里巴巴、騰訊及中國移動等受惠；（3）陸人口老化，保險及醫療保健支出快速成長，如產業龍頭中國平安的壽險及健康險業務出現24.7％增幅。

(工商 )