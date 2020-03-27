近期全球深受新冠肺炎疫情衝擊，台灣在全體醫療機構暨醫護人員全力防護下，防疫成績有目共睹。為感謝第一線防疫人員的辛勤努力，和大集團董事長沈國榮今（27）日號召10多家中部各產業指標企業，共同募資780萬元，聯合捐給台中榮總、中國附醫、中山附醫等10家醫療院所，為醫護人員加油打氣，以實際行動為台灣加油！全民加油！

中部10多家熱心企業與基金會，包括和大集團、高和春貴慈善基金會、墨力國際、永勝光學、總太地產、福壽社會福利基金會、京元電子、允將建設、二億企業、環台水泥製品、盛華人力資源、金宇城發展機構、時詣廣告等。

衛福部政務次長何啟功代表衛福部，感謝全台第一線的醫護人員，在對抗肺炎的過程中十分辛苦，因為只要有任何疑似案例，都必須全副武裝。

立法院副院長蔡其昌則表示，防疫工作還沒結束，目前居家隔離及檢疫人數現在相當多，期許大家一起做好防疫工作，同時對企業面臨新冠肺炎疫情相關影響時，仍然願意自主發動捐贈表達肯定，認為這就是台灣中小企業的韌性跟精神，也代表企業對自己家園的愛謢。

墨力國際董事長柯梓凱表示，感謝醫護人員的無私付出，以及和大集團董事長沈國榮的愛心募資邀請，墨力國際很高興有這個機會在醫護防疫事項上，也能盡一份心力，並且期許自己和大家都能堅定信念、做好防疫，「我們一起併肩度過！」

(工商 )