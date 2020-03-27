針對旗山轉爐石一案，中鋼集團旗下中聯資源公司提出說明如下: 一、轉爐石級配料為合法登記產品，中聯資源公司無廢棄物清理法適用。

歷來各級行政機關的行政解釋，皆肯認轉爐石級配料為產品，不適用廢棄物清理法，中聯資源公司受信賴保護法則的保護。另據最高行政法院及高雄高等行政法院相關判決，明確指出產品登記廢止前，無從期待並要求產品製造商依廢棄物清理法清除。

二、中聯資源公司非為本案之行為人及移除責任人

公民團體狀告高雄市政府之最高行政法院確定判決，係要求地主/建發公司限期移除旗山土地上之轉爐石級配料。建發公司雖主張應由中聯資源公司移除，臺灣橋頭地方法院已於108年11月判決建發公司敗訴定讞；該判決明確表示「係地主派員將轉爐石級配料回填傾倒在該土地，非中聯資源公司擅自占用或傾倒在該土地」，足以證明中聯資源公司非為本案之行為人及移除責任人。

三、該案宜待最終判決後再依判決結果辦理以避免引發違法爭議

高雄市環保局雖要求中聯資源公司需負起連帶清理責任，惟該處分是否合法尚於最高行政法院審理中，鑒於中聯資源公司非為該案的行為人及移除責任人，且是否有連帶責任也還不明確，宜待最終判決後再依判決結果辦理，以避免屆時引發違法爭議。

(工商 )