新冠肺炎疫情不斷蔓延，在家自「煮」管理也成了防疫新趨勢，美福餐飲旗下「愛熟成21牛肉麵」即日起首度推出「自煮能量防疫包」，包含豐富的熟食料理包，有特選紅燒半筋半肉湯包2包、冷凍讚岐麵2份、頂級滷牛小排2包、番茄蔬菜牛肋排燉湯2包、雪花牛丼2包、豬肉丼2包，特別的是因應防疫更加碼贈送1瓶50ml的75%消毒酒精，每組祭出8折1500元的優惠價，鼓勵饕客別只在家吃泡麵、罐頭，要吃得更營養來補充元氣。

頂級滷牛小排。（美福餐飲提供）

許多民眾近期瘋搶購買泡麵、罐頭來度過防疫時期，美福餐飲陳重光行政總主廚認為相較早期存糧選擇性少，現在民眾可以有更聰明健康的選擇，除了方便食用為最大考量外，更要講求健康及營養能量補充，美味也不可缺少。由陳主廚坐鎮的美福中央廚房，通過ISO22000認證，製作程序符合食品安全高規格把關，產量穩定持續供應不間斷，原料皆來自美福肉商軍火庫之頂級肉品，好的蛋白質為健康能量之要素，安心、天然、美味並保留最大營養價值是美福堅持不妥協的最大原則。

這次主廚嚴選6大人氣熟食料理包，打造居家必備「自煮能量防疫包」，冷凍保存全家人的份量組合，讓饕客在不想出門的時候也能吃的營養美味，「自煮能量防疫包」裡有使用愛熟成21牛肉麵的經典湯頭熬製而成的「特選紅燒半筋半肉湯包」，搭配Q彈口感讃岐麵，在家輕鬆加熱就能煮出大廚烹調般的麵品，「頂級滷牛小排」則以主廚精心調製的陳年滷汁精燉入味、以慢火將醬香的醇厚美味煨進食材，點綴些許蔥花辣椒，居家即可享受到大廚料理。

湯品的部分，將肉的鮮香揉合蔬菜的清甜滋味燉煮而成的「番茄蔬菜牛肋排燉湯」，有經慢燉後入口即化的牛小排、酸甜開胃的番茄的酸甜，口感清爽又有層次；還有以特製醬汁比例製成的「雪花牛丼」及「豬肉丼」。此外，每袋「自煮能量防疫包」更隨包更貼心附贈1瓶50ml的75%消毒酒精。

「Fresh and Aged美福乾式熟成牛排館」推出「限時優惠買1送3」活動。（美福餐飲提供）

如果想到餐廳用餐也有好康活動，「Fresh and Aged美福乾式熟成牛排館」除了落實防疫措施，讓饕客來吃得安心，即日起至4月30日，每周五、六、日推出「限時優惠買1送3」，凡單點乾式熟成55天（含）以上的28盎司帶骨牛排1客，餐廳就豪氣贈送每客價值880元的義式沙拉吧3客，單點24盎司也有送義式沙拉吧2客的優惠，且若點用上述指定牛排，還能以888元、相當於59折的優惠價加購「自煮能量防疫包」。

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