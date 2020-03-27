全球新冠肺炎疫情爆發後，原本疫情已得到控制的大陸，2月29日起開始出現境外移入確診病例。不過，今天（3月27日）傳來好消息，北京市衛生健康委員會公布的數據顯示，今天凌晨零點到中午12點，北京市無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例。

北京從3月12日起，每日新增境外輸入病例逐漸增多，3月18日以後每日新增境外移入病例數都突破2位數，讓防控人員不敢大意，為此，北京調整國際航班入境政策，把航班降落地分散至12個鄰近省市機場，進行詳細檢疫後，無症狀者再進入北京，因此，從3月24日開始，北京市新增境外移入病例數下降至個位數，24日至26日分別為為5例、6例及4例，今天中午12點以前更沒有新增報告境外輸入確診病例。

北京市委宣傳部副部長徐和建在今天舉行的新聞發布會上表示，北京市要堅持實施「外防輸入，內防反彈」的防控策略，堅決、堅定執行境外入境人員集中醫學隔離觀察14天的措施，嚴格執行進京人員居家觀察和集中隔離觀察14天的措施。

(旺報 )