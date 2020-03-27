新冠肺炎疫情擴散全球，歐洲地區成為重災區後，如今美國確診人數更是達到8.5萬例，超越中國8.1萬人，成為全球疫情最慘重國家，事實上這個情形，前衛生署長楊志良早在半個月前就預料到。

本月10日，楊志良接受媒體採訪時，就曾表示「歐洲，義大利、法國、德國現在都很麻煩，但最麻煩的是美國」。他當時指出，根據美國CDC發布的公告，國內約有3400萬人感染流感，35萬人因此住院，其中更有2萬死於流感，而其中根本原因就在於總統唐納川普(Donald J Trump)根本「看不起」流感，也不願意撥公費給流感。

楊志良說，川普輕忽的態度早已讓國內防疫跟不上腳步，連死於流感的2萬人中，有沒有人是因為新冠肺炎而死的都不知道，因此美國一個月後肯定是一蹋糊塗，恐比歐洲還嚴重。

不過這番訪談還不到一個月，僅過17天，美國就已經成為全球確診人數最多國家。不少網友也直呼「神預言」、「靠腰，太準了」、「不愧是抗煞專家」、「楊署長真的厲害，有先見之明」。

(中時電子報)