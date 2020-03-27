盛達（3027）27日召開董事會，通過擬申辦私募引進策略夥伴，私募股數以不超出1,500萬股為限，盛達指出，此次申辦私募，主要是為了因應長期經營與業務發展需要。

盛達指出，此次私募的對象將選擇有助於公司擴大業務及產品市場、強化客戶關係、提升產品開發整合效益，或能提高技術之策略性投資人，希望可以借重策略性投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式，協助盛達降低產品成本、提升產品技術、擴大銷售市場，並提高未來營運績效。

盛達擬申辦的私募以不超出1,500萬股為限，該案將自股東會決議通過日起一年內分二次辦理。本次私募資金將用來充實營運資金、償還銀行借款、因應公司未來多角化經營及公司營運規劃之資金需求。

盛達強調，之所以選擇私募而不考慮採行公開募集的原因，主要是考量私募方式籌資之時效性及可行性，以及私募方式有限制轉讓等因素，較可確保並強化與策略合作夥伴間更緊密的長期合作關係。

(工商 )