新型冠狀病毒疫情全球大流行，血洗全球股債市，美國更是重災區，美國政府陸續推出最寬鬆的貨幣政策和2兆美元財政政策刺激，暫時安撫驚慌失措的投資人，惟債券降評風暴悄悄接踵而至，債券基金偏偏又是台灣人最愛的資產，債券基金安全性是投資人要正視的風險。

美股這一波重挫三成，除係受新冠肺炎疫情全球擴散外，更關鍵是全球經濟重創，油價需求驟降，油價不斷探低，OPEC與俄羅斯的油價大戰，美國股市快速崩跌，金融情況緊俏，債市原本是股市資金避風港，惟此次債市也是一大重災區，尤其是信用債券價格直直落。

大拇哥投顧指出，關鍵就在低油價造成美國能源公司的股價和債券價格崩跌，這些公司信用評等從投資級到非投資級皆有，疫情爆發造成市場恐慌，投資人搶著拋售風險資產，信用評等公司也修正信用債券評等，債券降評風暴恐將席捲全球。

大拇哥投顧專長在對於基金的投資內容做研究分析，於今年元月8日在TAROBO官網，以「你以為債券型基金還很安全嗎？」為題，提出現行債券型基金中BBB評級及能源等老舊產業持倉過多的風險，提醒投資人注意債券型基金信用風險與流動性風險，對照近期接踵而至的債券降評消息，驗證TAROBO元月已預見債市的脆弱性。

大拇哥投顧在元月提出債券信評風險，主要係綜合華爾街投資銀行的重磅研究和追蹤相關企業的財務報告，發現在低利率和負利率環境下，全球債券發行有四大潛藏風險：一是已開發市場發行債券數量登上高峰。二是債券市場上，BBB等級債券的發售量已經太多、名實不符，償債力堪憂。

三是發債以老舊傳統產業為主，新經濟企業相對發行較少，發行債券之目的僅借新還舊、維持營運，一旦產業及趨勢有所變遷，這些傳統企業恐不易再獲得融資，而現行債券基金中持有的這類資產又特別以能源、原物料等傳統產業為多。四是債券的供需環環相扣綁緊緊，卻又欠缺流動性。

大拇哥投顧表示，全球疫情擴大，油價大戰，美國股市崩跌，緊俏金融，背負高槓桿的企業債陷入危機。全球經濟成長減緩公司盈餘下滑，債務體質惡化，市場波動度加劇企業債券發行的急凍，公司籌錢困難造成流動性危機。

值得注意，這一波債信降評，不僅是高收益債券業者，投資級企業也面臨嚴峻考驗，惟美國美國聯準會（Fed）已對投資級企業伸出援手，這包括美國最大的石油和天然氣公司埃克森美孚（ExxonMobil）（其公司在3月16 遭降級），疫情重挫航空相關產業如波音（Boeing）。

但全球仍有不投資級少企業受疫情拖累，公司和企業債陸續將遭調降評等或展望轉為負面，德國漢莎航空公司（Germany's Lufthansa）、英國航空公司（British Airways），郵輪公司如皇家加勒比國際（Royal Caribbean）與嘉年華郵輪（Carnival）的債務也被標普置於負面展望信用觀察名單之下；另外，卡夫亨氏（Kraft Heinz）的債務降評為垃圾等級。

大拇哥投顧分析，降低信用等級對公司都是一個打擊，將造成發新債的籌募或借新還舊再融資的成本更加昂貴。更重要的是，當市場陷入恐慌、公司現金流在萎縮時，這對市場可能是災難性的。企業信用評級下調浪潮可能會加深公司資金危機，並將傳導到其他行業像銀行與基金，因為任何資金短缺的個體，都可能拋售手上的可變現商品，包括基金，如果變現不足就會造成銀行呆帳。股票基金流動性佳、受傷期間短，債券基金尤其是高收益債，流動性差如上所述，恐怕恢復得拉長時間。

債市的衝擊對金融體系的威脅不可小覷。目前雖然各大央行都大舉注入流動性，但終端消費力道降低及舉債成本上升，企業獲利愈形困難。金融市場動盪，資產縮水債務槓桿被迫拉高，再融資能力下降。

大拇哥投顧指出，如此財務脆弱的企業恐不易取得新融資造成債務違約，未來不論投資股債都要著重在現金流強的企業，像是新經濟的行業中舉債少的，以及高配息能力強、代表現金流健康的公司。

在全球利率來到接近零的時候（美國10年期債券利率0.8％）， 長天期公債在投資組合中的風險分散效果有限。而目前美國計畫中的2兆美元防疫專案（10％的GDP），將對美國高達23兆的債務總額雪上加霜。

目前市場雖然不確定性籠罩，全球開始大規模鎖國隔離，未來7～11天是關鍵：若確診案例增速減緩，大幅度降低進一步擴散的危險，醫療體系才得以撐過。大拇哥投顧指出，此金融市場極度波動時刻，各類資產的風險溢酬需要更高；投資人靜待反彈時機的同時，賣壓不止且流動性欠佳的高收益債類投資炒底時機遙遙無期，當下流動性較高的美國短期債券是較佳的避風港。

大拇哥表示，長期而言，股票投資報酬優於債券，尤其在危機爆發時，股票流動性強，完全吸收賣壓底部形成時間快。尤其是目前低利率環境下可多瞄準持股中有高現金配息的台灣股票型基金，可伺機撿便宜擇優布局長線不易受到疫情影響的新經濟產業，如5G網路通訊與軟體、智慧型手機與線上商業/服務、AIoT、新能源汽車、綠能、生物科技與老齡化醫療服務等產業持股多的股票型基金才是長期資產配置的較佳選擇。

(工商 )