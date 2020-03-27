新冠肺炎疫情蔓延，迫使美國許多經濟活動停擺，體育賽事也全面喊停，NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）周四特別透過個人IG與白宮衛生顧問佛奇（Anthony Fauci）連線進行防疫宣導。佛奇強調，現階段所有隔離與社交管制都是必要的措施，唯有在疫情降溫後，社交與經濟活動才可逐步恢復正常。

柯瑞在直播中替許多球迷提問，包括NBA等運動賽事以及其他娛樂活動何時可以恢復正常。

佛奇為美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）負責傳染病研究的權威，他表示，「你必須看到感染人數曲線開始反轉下滑後，美國才可以開始思考解除部分管制，讓社會逐步恢復正常。」

川普近日一再放話，希望看到美國的社會與經濟盡快恢復正常。

但衛生專家都持反對的立場，理由是為了減緩疫情的蔓延，以及避免感染病患超出醫療系統的負荷，政府甚至應該要採取更嚴格的社交與經濟管制措施。

佛奇舉紐約市為例指出，「該市目前正值恐怖的時期，民眾必須保持社交距離，以避免新冠病毒擴散。事態非常嚴重，政府並沒有反應過度。」

佛奇說，「在疫情情況解除前，每個人都必須採取某種程度的社交隔離與防護措施，你必須先保護好自己。」

佛奇還對美國年輕人感染率比其他國家高的現象感到憂心，他特別呼籲，即便身體沒有感到不適，年輕人還是有可能成為病毒的載體，因此應該避免與他人接觸。

佛奇指出，「你雖沒有症狀，但有可能將病毒傳給在做癌症化療的祖父祖母，他們因此就染病。」

柯瑞的這段直播訪問共吸引5萬名粉絲觀看，其中還包括前美國總統歐巴馬（Barack Obama），歐巴馬還留言，「要聽科學家的話，大家做好本分，並彼此照顧。」

(工商 )