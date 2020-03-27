富邦金控公告，計畫發行109年度無擔保普通公司債。另外，富邦金的公司治理主管異動、代理發言人辭任。

富邦金指出，3月27日董事會決議發行富邦金融控股股份有限公司109年度無擔保普通公司債，發行金額上限為新臺幣400億元，得採一次或分次發行。

每張面額、發行價格、發行利率將視市場狀況決定之。發行期間為15年以下（含15年）。募得價款之用途及運用計畫為充實營運資金及/或償還負債。

承銷方式、公司債受託人、承銷或代銷機構、代理還本付息機構，皆授權董事長決定。

另外，富邦金公司治理主管異動，發生變動日期為3月27日，舊任者為資深協理顏如杏，新任者為資深協理蔡馥如，異動原因為退休，生效日期為4月1日。

另外，富邦金代理發言人辭任，發生變動日期為3月27日，舊任者為資深副總陳昭如，新任者無，異動原因為辭任，生效日期為4月1日。

(工商 )