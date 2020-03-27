慧洋-KY（2637）27日一艘全新8.24萬噸巴拿馬型船「Sakizaya Star」散裝貨輪交船，是由日本聯合造船廠（JMU）造船廠建造，採用氮氧化物（NOx）排放標準符合第三期環保節能規定的新船，該船舶已與歐洲租家簽訂1年以上租約，毛利率近五成。

慧洋指出，公司繼1月份交付由川崎船舶製造之6.1萬噸超輕便型船舶「Amis Treasure」之後，再度有新船入隊，使慧洋船隊規模達131艘，平均船齡6.9年，穩坐國內最具規模的散裝航運龍頭企業。

慧洋今年將交付7艘節能新船，一切按規劃在既定時程內順利進行，接下來將陸續交付兩艘新船，分別為由川崎打造的6.1萬噸超輕便型新船「Amis Unicorn」，以及由今治建造的6.3萬噸超輕便型「Amis Respect」，7艘新船中有兩艘將加裝脫硫設備，都是符合環保法規的節能船舶，預期可提升公司船隊之競爭力。

慧洋說明，今年因新冠肺炎疫情爆發造成第一季工廠、港口停工，散裝航運運價指數大跌，然而3月以來全球散裝航運仍因穀物與民生物資等必要需求，帶動慧洋主要船型相關之運價指數逐步止跌回穩，而除了新船加入船隊外，既有現成船亦有租家提前鎖定第三季換約租金，預估平均毛利達46％，顯見航運業界對市場前景仍具信心。

(工商 )