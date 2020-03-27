衛福部長陳時中27日前往部立桃園醫院，參加企業聯贈「移動式檢查屏風」，並和醫護合照。（賴佑維攝）

衛福部長陳時中27日前往部立桃園醫院，參加企業聯贈「移動式檢查屏風」。陳時中說，目前台灣醫療設備足夠，但是這項工具可以更方便、安全。156座將分配到各部立醫院，保護醫療人員。

「移動式檢查屏風」為壓克力板安裝作業手套，醫護可以隔著屏風對疑似病患進行採檢。與過去相比，醫護不用穿戴全套裝備，也不需採檢完1位就要再換裝，又快又安全。

陳時中前往參加時，不少醫護爭相索取合照。主持人說，原本希望爭取1人1張合影，也讓陳時中有點訝異，不過最後時間關係，採取合照。

陳時中說，防疫期間，部立桃園醫院起了相當大的作用，因是國門之都，可說是無役不與，也相當感謝他們，一起在防疫作戰上奮鬥。

陳時中也說，目前醫療設備充足，但是「移動式檢查屏風」更方便，也很精緻。如果廣泛的使用，對於醫護幫助很大。他舉例，如果採檢時，患者打噴嚏，醫護可能就被噴到。另外這156台，將提供給部立醫院使用。

有記者詢問，最近有民調，陳時中有高達9成的滿意度，陳時中則說，「這段時間都是這樣啦。」他也說，希望領導我們的生技界，讓世界看到台灣有很強的量能，不管是篩檢、藥物、疫苗，都有突出的表現。他也請部立醫院進行研究，希望早日看到藥物效果。

(中時 )