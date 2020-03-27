台南市消防局第二大隊玉井分隊與玉井區公所清明防火宣導，農務搬運車「小牛」出動。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第二大隊玉井分隊與玉井區公所清明防火宣導，農務搬運車「小牛」出動。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第二大隊玉井分隊與玉井區公所清明防火宣導，農務搬運車「小牛」出動。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第二大隊玉井分隊與玉井區公所清明防火宣導，農務搬運車「小牛」出動。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

清明機動性防災 玉井小牛立大功

台南市消防局第二大隊玉井分隊清明防火宣導，農務搬運車「小牛」出動。因玉井區公墓地形皆為山坡地，發生火災不但消防車難以到達，拉水線費時費力，為了方便民眾取水撲熄燒金紙餘火，區公所雇用小牛載運小水袋，由消防車駐點加水，掃墓民眾看了直稱很方便、有創意。

玉井消防分隊繼去年以無人機懸掛防災宣導布條巡邏公墓創意宣導後，27日與玉井區公所、台南市警察局玉井分局及玉井清潔隊等，出動農務搬運車「小牛」，於懷恩堂第二公墓進行大型清明防火宣導活動。

玉井區長陳新澈表示，出動小牛的點子是公所同仁及消防分隊集思廣益想出來的。每年玉井農忙期農民均以小牛從崎嶇狹窄的道路載運芒果下山，若以小牛運送小水袋，並在小牛上插防火宣傳標語，既可提醒掃墓民眾，又可達到「機動性防災」的效果。

台南市消防局第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，清明節適值新冠肺炎疫情蔓延，同仁構思創意標語，「清明掃墓戴口罩，肺炎病毒不騷擾。金紙雜草滿地燒，消防救災急奔跑。祭祖忌諱墓上火，清明口訣請記牢。防疫時期亦防災，祖先保佑（永保安康）眾生好。」簡單口語化，盼能於清明期間達到防火、防疫效果。

玉井分隊長張明義亦提醒掃墓民眾，用火時一定要遵從「4不2記得」要點：1.「不」亂燒雜草、2.「不」亂丟菸蒂、3.「不」飛揚冥紙、4.「不」燃放爆竹；二記得是1.「記得收垃圾」、2.「記得滅餘燼」，隨手、隨時做好火災預防工作，防範於未然。

(中時 )