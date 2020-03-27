針對警政署署長陳家欽及相同仁涉偽造文書罪而由內政部政風處移送台北地檢署，傳出先斬後奏，蘇揆震怒之說，內政部發表7點說明，並以部長徐國勇在當天即透過蘇揆辦公室主任向蘇揆報告！否認先暫後奏。

內政部表示，警政署長陳家欽移送案，內政部不干涉調查，內政部並提出7點說明。包括靠北警察的Line群組已經在群組就陳家欽違法升官之事，討論了一段時間。因Line群組屬於封密性群組，徐國勇無從得知。

內政部說，週刊大篇幅報導，內政部才知道此事，政風處即進行調查。內政部同時接獲甚多檢舉函，內容涉及有另3位警官也違法升官事，檢舉內容非常具體，政風處也依法進行調查。因政風單位屬於一條鞭制度，其人事和業務皆直屬法務部廉政署，因此，調查之過程及內容，依法徐國勇也不得干涉，更不能不准政風單位調查。

內政部並指，在政風處調查中，立法委員林思銘，對署長陳家欽違法升官案，提出質詢，並要求就此案偽造文書嫌疑進行調查，當時徐國勇即回答，此案政風室已經在主動調查，他不介入。

內政部並說，在政風處調查過程中，陳家欽從未向內政部報告過遭調查的內容。因政風處業務有其獨立性，徐國勇不宜干涉，也不宜向處長探尋調查內容及結果。

內政部聲明中也提及，因為政風業務屬於一條鞭，業務為法務部主管，內政部長對政風處移送公文沒有權力去更改內容，只能依政風處的要求，以內政部公文名義函送，若部長拒絕以內政部名義發文，政風處仍依法可逕行移送，反而變成內政部袒護，將引起不必要之爭議，因此，徐國勇才依政風處要求，以內政部名義函送，由法務部丶廉政署及監察院調查。

內政部也強調，警政署為治安機關，工作極為辛苦！內政部與警政署同心維護治安，立場一致，「絕對沒有所謂內鬥」。

針對移送陳家欽引發先斬後奏及蘇揆震怒說法，此外，內政部也強調，政風單位移送調查，徐國勇在當天即透過院長辦公室主任向蘇揆報告！

政院人士則回應，先斬後奏及蘇揆震怒的說法太過戲劇性。

(中時 )