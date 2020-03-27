台塑化開拓國內油品市場出奇招。在長期加碼推動旗下加盟加油站綠能、營運據點更新及公益活動等自我營運升級策略後，台塑化伺機掌握中油加盟伙伴合約到齊時點，祭出靈活資源支援條件，成功搶下在全台85據點、市佔1.5％的統一精工加油站的投靠加盟。

此外，為擴大支援加盟伙伴競爭火力，台塑化更在政府日前公布的計程車每公升4元補貼方案外，搭配結合銀行信用卡合作資源，支持旗下加盟伙伴加碼給予每週單一優惠日，會員加碼每公升3元補貼優惠，藉此助力加盟伙伴，擴大吸收會員能量，透過加盟數量衝刺、油銷優惠雙策略，加速爭取擴展台塑化國內油品市場。

為降低統一精工脫隊的連鎖效益負向衝擊、降低市場耳語誤解，中油27日特地罕見發佈新聞稿，宣布4月起終止與「統一精工-速邁樂加油站」合作關係，停止供應油品販售，企圖藉此重申中油油品品牌訴求。

統一精工與中油從86年起展開合作，且在中油旗下加盟業者中，名列前三大，購油量占中油連鎖經營體系加油批購量約3％（每日批購量約1,000至1,100公秉），具相當指標影響。

如今，統一精工合約到期轉向投靠台塑化，是否進一步造成中油其他加盟伙伴合作意願鬆動的連鎖效益，引發關注。

中油直營加油站652個，加盟站達1,350個，國內油品市佔8成。台塑化全台加油站結盟達515個，市佔2成；其中，民營加油站領先龍頭全國加油站、台亞加油站均為合作伙伴。

中油表示，加盟伙伴折扣條件除基本統一原則外，本會根據業者規模、發油量、服務品質等條件，有所調整，並不會因此自亂加盟條約架構，而是未來強化協助加盟伙伴在據點等硬體設備進行更新、升級，強化雙方合作關係。請民眾加認明中油「火炬商標」，繼續支持。

(工商 )