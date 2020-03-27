【英超足球】來屆英格蘭足總盃及聯賽盃或許會暫停

英超原定於 4月3日恢復比賽，但因為英國疫情沒有退減的跡象，英足總宣布至少不會在4月30日以前復賽；而以目前疫情的發展就算是6月重開的機會仍然是未知之數。雖然原來今年夏天的歐洲國家盃與美洲國家盃已確認延期至明年舉辦，得以讓各地聯賽有更多時完成補賽，但英國《太陽報》報道，為避免英超2020－2021賽季的賽程過於緊密，來屆的英格蘭足總盃以及聯賽盃，或許會同時暫停一年以騰出更多比賽時間讓聯賽進行。

另外因所有比賽都沒有進行，英格蘭各球會的各項收入大幅下降，已開始有部份球會要求各球員減薪或延後發薪資，當中英冠球會伯明罕要求週薪超過6,000鎊以上的球員於未來4個月需要降薪50%。針對此決定，英格蘭職業球員工會已經準備召開緊急會議，希望跟英超賽會以及英格蘭聯賽會，商討在疫情影的響之下，各球會財務狀況對於各球員的影響以及對應方案。

西班牙足總主席LuisRubiales全力爭取在6月30日完結本賽季。（達志影像）

【西甲足球】無限期停賽到政府解決疫情危機

由西班牙足總以及西甲聯賽會共同組成的疫情監察小組宣布，從3月12日開始暫停比賽兩週的西甲聯賽將會繼續無限期停賽，直至西班牙政府正式解除疫情危機後才會正式恢復比賽。監察小組確認需要等待西班牙政府以及國家行政機構認可，體育比賽將不會有疾病傳染風險後才會恢復進行聯賽。另外有建議如果西甲2019－2020賽季不能復賽，在尚餘11輪比賽的情況下終止賽季，並將冠軍授予目前在聯賽榜首位的巴塞隆納。不過西班牙足總主席Luis Rubiales說明將不會接受此做法，目前會全力爭取在6月30日完結本賽季。

柏林聯球員放棄薪資以支持球隊維持運作。（達志影像）

【德甲足球】最快5月恢復聯賽 柏林聯球員自願放棄薪資

德國聯賽會宣布將會在3月份內與德甲及德乙總共36家球會提出，將原定4月2日繼續本賽季聯賽的日子暫時延遲至4月30日才重新開賽，目前正在等待各球會投票通過便會確認。德國聯賽會聲明本次延後復賽日期的決定，目的除了不希望疫情惡化之外，也先將預計重開比賽的日期預早讓各球隊知道以便可以作出準備及應變計劃，同時也期望賽事可在6月30日前完成。德國聯賽會正為在指定時間內完成今季賽事而努力安排，包括可能在閉門的情況下比賽，讓最少量的工作人員以及傳媒等安排。

另外，以拜仁慕尼黑為首等多家德甲球會一隊成員及員工決定與球會共度時艱，接受減薪的安排。而更令人感動的是本賽季德甲打出不錯成績的升級隊伍柏林聯球員決定在這段期間放棄薪資以支持球隊維持運作。

Gabriele Gravina向政府提出義大利足球經營對策。（達志影像）

【義甲足球】向歐洲足協爭取戰至7、8月

義大利足總表示絕對不會放棄本賽季的義甲比賽，會全力爭取最多比賽至7至8月的時間也必要完成。考慮到歐國盃和奧運已確定延期，義大利足總主席Gabriele Gravina表示會向歐洲足協爭取在6月30日後才完成2019－2020賽季。他認為目前要確定聯賽重新比賽的日期是不太可能，因為義大利的疫情是其中一個最嚴重的國家。

義大利足總本週會與政府討論目前整個義大利足球運動的狀況，而義甲聯賽會也提出了求助計劃，希望透過Gabriele Gravina向義大利政府提交。義甲聯賽會Gabriele Gravina將會提出經營對策，當中包括重新讓博奕公司向球會提供贊助，以及修改要求球場重建的繁複審批程序等。對於本賽季義甲是否會繼續，目前各球會意見並不一致，當中包括拉齊歐、阿特蘭大及拿坡里是希望繼續；而烏迪內斯及桑普多利亞等則支持腰斬，國際米蘭、羅馬及尤文圖斯等還沒有表態。

里昂會長Jean-Michel Aulas支持取消2019－2020賽季。（達志影像）

【法甲足球】財政壓力大 望於6月15日重開

法國疫情也相對地十分嚴重，法甲從3月中暫停比賽至現在仍沒有提出恢復比賽的日期；法國球會聯盟宣布比賽將不會早於6月15日重新開始，但目標要在今年夏天完成，因為在財務壓力之下，部份法甲球會目前面臨破產的問題。代表法甲球會聯盟表示將會努力去完成本賽季的比賽，就算要比賽至7、8月也必須要完成。目前法甲所有球會合共每月虧損約2.5億歐元，比賽沒有恢復就無法扭轉。對於球會的財務壓力，聯盟表示非常擔心，如果沒有國家的救援協助，半數的職業球會可能都會申請破產。

不過上星期里昂會長Jean-Michel Aulas表示支持取消2019－2020賽季，並不會頒授冠軍；而歐洲比賽席位則依據聯賽目前的排名作分配。值得注意里昂目前排名第7位，將因此無緣歐洲賽，但Jean-Michel Aulas強調這做法是必要的。

(中時電子報)