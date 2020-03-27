潤寅詐貸還有漏網 再約談遠紡承辦等7人 19:462020/03/27 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 潤寅詐貸檢調再約談遠紡承辦等7人。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 已經起訴並進入審理程序的潤寅詐貸案，在主嫌楊文虎、王音之夫婦陸續由美國押解返台歸案後，案情續有進展，台北地檢署27日再度指揮調查局搜索5處並約談曾與潤寅交易的遠東紡織等4間原料大廠承辦人共7人到案說明，晚間移送複訊。 曾與潤寅有交易的遠東紡織等公司承辦人，被檢調懷疑隱瞞公司高層，與潤寅做假交易，是先前偵查時的漏網之魚，於是指揮調查局再次進行搜索約談。 (中時 ) #潤寅 #交易 #調查局 #搜索 #指揮 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》其祥-KY等多檔股票今起預收券款(2-2) 08:352020/03/23 財經 紐約交易所關閉交易大廳 逾200年首次 23:562020/03/23 財經 史上頭一遭 紐交所全面採電子交易 01:192020/03/24 全球財經 保證還本還有年息18趴 還榮女董座涉吸金11億交保並境管 11:452020/03/24 社會 網傳捐贈口罩給巴拉圭 調查局溯源係來自境外 16:382020/03/24 社會 大調動！調查局簡任主管大洗牌 16:282020/03/25 社會 新冠肺炎確診分布圖更新 基隆又增一例！ 11:202020/03/26 生活 潤寅案開庭》王音之扛下詐貸犯行 稱丈夫不知情 12:422020/03/27 社會 李登輝健在 調查局籲別亂傳大陸假訊息 18:022020/03/27 社會 調查局人事再動 網軍殺手張尤仁真除 19:012020/03/27 社會 社會熱門新聞 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 逃逸偷渡犯插翅難飛 6嫌全數緝捕歸案 - 社會 遭內政部政風處移送法辦 警政署長陳家欽：光明磊落、絕無不法 - 社會 午後熱對流旺盛 暴雨冰雹襲南投水里 - 社會 罵大阪處害死外交官 卡神網軍辯「愛之深責之切」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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