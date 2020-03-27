已經起訴並進入審理程序的潤寅詐貸案，在主嫌楊文虎、王音之夫婦陸續由美國押解返台歸案後，案情續有進展，台北地檢署27日再度指揮調查局搜索5處並約談曾與潤寅交易的遠東紡織等4間原料大廠承辦人共7人到案說明，晚間移送複訊。

曾與潤寅有交易的遠東紡織等公司承辦人，被檢調懷疑隱瞞公司高層，與潤寅做假交易，是先前偵查時的漏網之魚，於是指揮調查局再次進行搜索約談。

(中時 )