大陸中國工程院院士鍾南山日前在與歐洲國家防疫專家進行視訊會議時指出，這次大陸的新冠病毒疫情中發現2款藥物對新冠肺炎效用很好，目前有284名病患使用中藥方連花清瘟治療，康復率9成以上；另外有多國在使用的氯喹，也已經被視為「新冠明星藥」。

鍾南山與多位大陸防疫專家日在參加中歐抗疫視頻會時，與來自德國、義大利、英國、羅馬尼亞等國的專家進行新冠肺炎疫情的經驗與應對策略交流，在談及新冠肺炎治療時，鍾南山特別對使用氯喹和連花清瘟治療的有效性做了介紹。

鍾南山表示，一些中成藥在抗疫過程中證明是有效的，比如連花清瘟，有284名病人使用它進行治療後的康復率達到了91.5%。，症狀的消失也相對更快。而且使用了連花清瘟之後，輕症轉重症或者危重症的比例也明顯降低。

此外，鍾南山還向歐專家展示了他的研究團隊製作的報告中有關氯喹的使用，他說，在各國抗疫過程中，氯喹已被視為「新冠明星藥」。

鍾南山指出，在10天到14天的潛伏期內，帶有新冠病毒RNA的疑似病人轉陰的比例很高。他解釋道，在對比治療資料中，使用氯喹的組RNA轉陰的比例是91.4%、95.9%，而對照組則只有57.4%。

鍾南山還表示，在使用一些給氧和麻醉藥劑的治療之後，重症患者在3日內症狀減輕的速度比較快，且治療之後，血氧含量能夠達到95%以上。

(中時電子報)