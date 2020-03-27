隨著高雄九太27日以86比97不敵桃園璞園，苦吞下半季第7敗(1勝)，目前整季戰績4勝20敗，已經確定無法追上同拿13勝11敗、並列第2的璞園與裕隆，提前敲定無緣闖進季後賽，但九太總教練「寶寶」劉嘉發說：「就算這樣，我們沒要放棄！」

「畢竟今年只是九太回歸SBL的第1年，我們仍會努力把例行賽打完，公司方面也希望我們可以多磨練，」劉嘉發說，「我們沒有要放棄，每場比賽都當重要賽事來打。接下來我仍要求大家心態做出改變，尤其是必須學習打得膽大一點。」

九太在上半季選擇只用賽森一名洋將苦撐，目標就是磨練陣中新秀，好不容易下半場找來大洋將艾凡斯，總算湊齊雙洋將，可惜戰績並未因此上揚，到現在下半季仍然只贏1場，看來剩下的8場例行賽，仍然會以磨練新秀當作主要目的。

反觀找來賈西亞取代米勒的璞園，目前逐漸展現有了賈西亞之後的強大破壞力，讓某位球團大老都不禁在場邊表示，「現在璞園有了賈西亞，誰在季後賽碰上他們都不好打了。」不過賈西亞上半場先被吹T，接著中場又跟對方爆發口角。

璞園總教練麥班達說：「我從來不擔心賈西亞的火氣問題，我相信球員，也跟許晉哲教練討論過怎麼用他，且找到平衡點，至於我跟許總談了什麼，這是秘密 ！」貢獻27分、13籃板的賈西亞賽後表示，「我只是帶著激情打球，這沒問題。」

(中時 )