新北市林口區一對7歲跟4歲的小兄弟，25日傍晚趁著媽媽在家中煮飯時，偷溜出門到公園遊玩，路過民眾見他們身邊沒有家長，請求警方到場協助，但由於無法問出住址及家長聯繫方式，員警只好先帶他們回所內安置，所內的年輕女警也化身臨時保母，陪小兄弟遊玩，平復不安情緒，所幸很快父親便前來接回，化解一場驚魂記。

林口警分局忠孝派出所長游孟丞、警員梁秋平，25日晚間6時許巡邏時，接獲民眾報案，指2名男童獨自在公園玩耍，卻無家長陪同，擔心發生意外，員警到場查看時，遠遠地就聽到男童的嘻鬧聲，玩得不亦樂乎。

員警上前詢問後，男童們顯得相當害羞，緊張得無法清楚表達自己與父母的姓名、電話及地址，只帶著一串住家鑰匙，於是員警便陪兄弟倆在公園附近繞繞，試圖找出回家方向，但過了20分鐘仍無所獲，只好將他們帶回派出所休息。

警方表示，因無法聯繫上家長，所長便於地方臉書「林口大家庭」貼文，希望藉由臉書推播能力，讓家長或認識兄弟倆的鄰居得知訊息，而等待的期間，員警們也輪流使出渾身解數，陪兄弟倆遊玩，年輕女警更母愛噴發，變身臨時保母，盡力安撫2童的情緒。

經過一段時間，男童的父親得知訊息後，趕緊前來接回，孩子們看到爸爸嚴肅的臉孔，也趕快收起玩樂的笑容，男童父親表示，當時太太正在廚房煮晚餐，沒想到一轉眼兄弟倆就消失，趕緊到住家附近尋找，卻遍尋不到，只好打電話報警求救，這時才得知孩童已在派出所，放下心中大石。

林口警分局呼籲，社區凝聚力功不可沒，唯有建立良好的社區網絡，共同培養互助互利的信賴感、向心力，才能守護安全的家園，另針對兒童也應實施安全教育，提升自我保護的能力，並教導如何分辨好人與壞人的差別。

(中時 )