台南市警察局新化分局為有效防範新冠肺炎疫情持續擴大，27日下午辦理異地辦公演練。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局新化分局為有效防範新冠肺炎疫情持續擴大，27日下午辦理異地辦公演練。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局新化分局為有效防範新冠肺炎疫情持續擴大，27日下午辦理異地辦公演練，更創先例，由通過無人機專業操作證預考員警演練，以無人機快速運送口罩防疫物資給居家隔離民眾。

新化分局異地辦公演練，模擬分局內部有同仁感染肺炎時或上級下達命令時，可立即啟動異地辦公機制，各單位依分局長許芳毅指示及規畫，轉移進駐至「岡林派出所」辦公。

岡林派出所2014年與左鎮分駐所合署辦公，廳舍仍保持完整，啟動異地辦公機制後，大門入口設有量測體溫及酒精消毒區，分局勤務、為民服務等重要工作更是不能停歇，公文及差勤等系統、網路通訊及無線電、110報案系統等設備器材也一併移轉完成部署。

新化警分局創警界先例，超前部署由通過無人機專業操作證預考員警演練，無隔離衣情形下，無人機快速運送口罩防疫物資予居家隔離民眾，有效阻斷員警接觸感染風險。

分局長許芳毅表示，目前時值全球新冠肺炎疫情大爆發，要求同仁應秉持「防疫視同作戰」之精神，防疫措施必須未雨綢繆，惟有不斷地超前部署，降低疫情影響，才能確保同仁健康，分局各勤、業務才得以持續運作，達到防疫期間警政服務不間斷。

(中時 )