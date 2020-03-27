，救護及戒護人員均專著全套隔離衣，以最高規格謹慎護送就醫。（王志偉攝）

急診室旁篩檢站，救護人員來回穿梭，為發燒菲律賓船員篩檢。（王志偉攝）

因海象不佳，原定五點靠港，「泰航5號 THAILINE5」輪船到六點半才能入港靠泊。（王志偉攝）

馬來西亞籍雜貨船「泰航5號 THAILINE5」輪，從馬來西亞開往韓國途中，31歲菲律賓籍船員22日開始出現發燒、咳血、呼吸困難等症狀，向台灣請求緊急靠岸，今天下午駛往花蓮港下船就醫，疾管署要求東區醫療網啟動後送就醫機制，救護及戒護人員均專著全套隔離衣，開救護車送往部立花蓮醫院，到晚上7點50仍在發燒站篩檢中，是否入住負壓隔離病房收治再決定。

這艘「泰航五號THAILINE5」輪，原定傍晚五點進港，但因海象不佳而延遲，靠泊花蓮港23號碼頭時，已將近晚間六點半，現場包括港務人員、海巡人員、移民署人員都在等待，氣氛凝重。

這名身著暗色衣服的菲籍船員，在友人陪同下自己步下舷梯，走救護車，並由移民署人員簡單查驗身分，約晚間七點由救護車送往醫院，

「泰航五號 THAILINE5」去年12月26日從馬來西亞出發，目的地是韓國。中途經過菲律賓、馬來西亞、南韓、日本等國，船上有大陸籍船員5人、馬來西亞籍1人、菲律賓籍船員14人，共20名船員。

花蓮港務中心指出，由馬來西亞開往韓國的馬來西亞籍船舶泰航5號，今天下午向台灣方面提出進港請求，表示船上這名菲律賓籍船員，因連續多日發燒，一度燒到39度，並有咳血、呼吸困難等症狀，亟需送醫治療，經疾管署、東部航務中心同意該船進入花蓮港。菲律賓男子被送到醫院後，就在醫院旁站篩檢，看狀況評估後是否收治負壓病房再決定。

(中時 )