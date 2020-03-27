香港特首林鄭月娥27日傍晚在政府總部記者會中表示，香港行政會議當日下午召開特別會議，通過兩條「預防及控制疾病條例」下新增的規範，包括禁止4人以上在公開場合的群組聚集，以及管制餐飲業務及若干處所的營運為臨時措施。

香港信報報導，禁止4人以上在公開場合群組聚集中，工作、履行政府功能、法庭、立法會、區議會、婚禮、喪禮等12項將獲豁免。29日零時將生效，為期14日。

至於管制餐飲業務營運方面，餐飲店顧客數目限於座位半數或以下、桌與桌之間距離需至少1.5公尺、每桌只限坐4人、餐飲店內須佩戴口罩、顧客進店前量體溫，餐飲店需為客人準備洗手液。

同時，多種場所要關閉，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所包括桌球室、保齡球場及溜冰場、大眾娛樂場所包括電影院，以及Party Room房間。28日傍晚6時起生效，有效期14日。

此外，林鄭月娥宣布，香港政府將啟動第二輪「防疫抗疫基金」，處理一些未被納入首輪基金的行業。林鄭月娥指出，政府了解各行業正承受很大打擊，如旅遊業有如進入「冰封時代」，此前推出首輪基金後，收到很多行業指措施有遺漏，因此決定推出次輪基金。

林鄭月娥又指，香港政府會為受影響行業提供財政支援，希望相關行業不要因而裁員，否則可能影響稍後申請政府財政支援的資格。

(工商 )