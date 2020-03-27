今日傍晚傳出警政署長陳家欽因違法任用親信，遭移送北檢的消息，外傳牽涉政府高層鬥爭，內政部晚間回應表示，政風處業務有獨立性，部長徐國勇不宜干涉，也不宜探尋調查內容，並依政風處要求，以內政部函送法務部、廉政署、監察院調查。

陳家欽成為史上第一位被移送的警政署長，傳聞行政院長蘇貞昌事前不知情，得知本案後震怒。

內政部提出7項說明：

一、靠北警察之Line群組已經在群組就陳家欽違法升官之事，討論了一段時間。因Line群組屬於封密性群組，部長無從得知。

二、周刊大篇幅報導，內政部才知道此事，政風處即進行調查。內政部同時接獲甚多檢舉函，內容涉及有另三位警官亦違法升官事，檢舉內容非常具體，政風處亦依法進行調查。因政風單位屬於一條鞭制度，其人事和業務皆直屬法務部廉政署，因此，調查之過程及內容，依法部長也不得干涉，更不能不准政風單位調查。

三、政風處調查中，立法委員林思銘，對署長陳家欽違法升官案，提出質詢，並要求就此案偽造文書嫌疑進行調查，當時部長即回答，此案政風室已經在主動調查，部長不介入。

四、在政風處調查過程中，陳家欽從未向內政部報告過其遭調查之內容。因政風處業務有其獨立性，部長不宜干涉，所以部長亦不宜向處長探尋調查內容及結果。

五、因為政風業務屬於一條鞭，業務為法務部主管，內政部長對政風處之移送公文沒有權力去更改內容，只能依政風處之要求，以內政部公文名義函送，若部長拒絕以內政部名義發文，政風處仍依法可逕行移送，反而變成內政部袒護，將引起不必要之爭議，因此，部長乃依政風處要求，以內政部名義函送，由法務部、廉政署及監察院調查。

六、警政署為治安機關，工作極為辛苦！內政部與警政署同心維護治安，立場一致，絕對沒有所謂內鬥。

七、政風單位移送調查，部長在當天即透過院長辦公室主任向院長報告。

(工商 )