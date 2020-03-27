中共中央政治局27日召開會議，由中共總書記習近平主持。會議指出，要擴大宏觀政策調節和實施力度。適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。

大陸央視報導，上述會議分析海內外新冠肺炎疫情防控和經濟運行形勢，研究部署進一步統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作。

會議指出，要掌握農業生產和重要副食品保供穩價，加快把支農政策措施落實到田間地頭，加強農作物病蟲害防治和氣象災害防範。要繼續掌握生豬產能恢復，解決畜牧水產養殖面臨的困難。並要擴大脫貧攻堅項目開工、復工進度，幫助貧困勞動力盡快返回工作崗位就業，對因疫情返貧致貧人員及時落實幫扶措施。

會議強調，要在做好疫情防控的前提下，支持湖北有序復工、復產。要加強對湖北經濟社會發展的支持，制定專項支持政策，幫助湖北解決財政、融資、供應鏈等實際困難，支持湖北做好援企、穩崗、促就業、保民生等工作。

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