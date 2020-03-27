資產減損及匯兌損失衝擊，炎洲集團去年獲利表現不如預期。其中，炎洲（4306）去年營收161.77億元，稅後虧損5.09億元，每股虧損0.99元；董事會通過以資本公積配發每股0.3元。另，新洲全球（3171）去年營收14.32億元，稅後淨利1.03億元，EPS 1.75元，年增60％；董事會通過配息1.2元。

展望未來，炎洲表示，將持續進行集團「修枝剪葉」程序，因大陸薄膜產業供需嚴重失衡，為提高公司競爭力，預計將寧波廠薄膜生產線相關設備、寧波廠全部廠房、土地及相關庫存零件備品出售，以獲取公司最大利益，估計上半年此交易完成後每股獲利貢獻度上看1.7元。

此外，炎洲相中東南亞市場對 PVC 膠帶需求龐大，加上考量中美貿易戰因素，為分散營運風險，將在越南著手建置PVC 膠帶產能，預計下半年可投產完成貢獻獲利。

炎洲指出，去年膠帶及建設業務表現持續穩定，整體營業利益仍維持獲利，但因原油暴跌導致子公司萬洲石化銷售主力丙烯酸市場價格不佳，採減產策略降低虧損，並積極加速折舊提列減損損失6.07億元，加上人民幣於108年因中美貿易戰大幅貶值認列匯兌損失2.08億元，導致營運呈現虧損。

此外，轉投資新洲營運成長主因為台灣區銷售商品組合優化促使毛利提升，且整體營運費用管控得宜；大陸區執行關鍵新客戶開發，並鎖定大型專案客戶，聚焦高端產品及複合產品的銷售。未來為持續提升營收，採執行營運擴張策略，開發防疫功能的材料，加大線上渠道經營力度，開發更多國際客戶潛在業務機會，今年營運相對不受疫情衝擊將穩定成長。

(工商 )