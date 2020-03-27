材料-KY（4763）受惠出貨放大及原料價格下滑，去年第四季營收、毛利率、營業利益率及EPS齊創歷史新高，單季毛利率35.2％，本業獲利年增128.65％，EPS 2.02元；全年EPS 6.52元，決議配息4.7元，對照股價93.3元，現金殖利率5.04％。

材料-KY表示，今年隨著絲束及醋片產能持續擴充，經濟規模效益更加顯現，獲利有望更上層樓；尤其，近期逐步打入國際一線菸廠，開始執行醋片及絲束擴廠計畫，計畫增加一條絲束生產線1,000噸及醋片產能5,000噸。另配合全球佈局，開始規劃海外擴廠，推展海外版圖。

材料-KY生產醋酸纖維素（醋片）及絲束，全世界只有幾家大廠在供應，屬高技術門檻的寡佔產業。絲束主要銷售地區為南美、北非 、東南亞、中東等地區；醋片主要銷售地區為中國大陸。

材料2012年引進策略性大股東Macrifer，該集團為南美最大濾棒廠以及前五大菸廠，擴充以及去化絲束產能；其後，結盟溫州第二大膠板廠金亮塑膠、祈耀，策略性參股義大利第二大膠板LA/ES於香港成立子公司Eleung，間接打入全球最大眼鏡的品牌大廠鏡架供應鏈。

另與祈耀入股醋片廠-中峰化學（持股80％），除強化垂直整合利基，並生產塑料級產品進攻高端塑料市場，並攜手義大利LE／AS，生產膠粒與膠板，擴展塑料級醋片出海口。去年更與中菸展開合作，初步協議中菸將向材料購買一年2千噸醋片，帶動營收穩步向上。

(工商 )