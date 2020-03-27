滯留湖北的台灣人該如何返鄉，海基會協調華航29、30日兩架航班從上海返台，大陸則提出兩岸共同執飛，從武漢起飛，各飛兩班，共四班就可在本周將滯留者全數送回台。對於陸方提議，湖北省台辦27日表示，「台灣方面拒絕了方便滯留湖北台胞返鄉的運送方案」，認為台灣不顧滯留者的心聲，捨近求遠，僅兩架航班也不夠載運800多人，目前會先協助要前往上海搭機的台胞，開具健康證明。

新華社27日報導，湖北省台辦負責人說，根據滯留湖北台胞的願望和需求，一直在積極努力協助他們返鄉，做出就近就便安排。在前期協助兩批共608名台胞平安返台後，近日我們又通過兩岸民航聯繫管道提出，為便利台胞返鄉，由東航或東航與華航再次執飛臨時航班，儘快從武漢運送仍滯留湖北的800多名台胞返鄉。這是廣大滯留湖北台胞的強烈要求和普遍願望，大陸也為此做好了各方面準備。

報導指，「但是27日中午我們得知，台灣方面拒絕了方便滯留湖北台胞返鄉的運送方案，滯留湖北台胞對此深感失望」。

湖北省台辦負責人指出，台灣方面完全不顧滯留湖北台胞希望就近從武漢返回的急切需要，捨近求遠，要求他們在3月29日、30日從上海搭乘「定時定點航班」返台，而且只安排了兩個航班，這不僅不能滿足800餘名滯留台胞全部返鄉的要求，而且迫使滯留湖北台胞長途奔波，帶來許多不便和困擾。

報導指，湖北各地台胞普遍反映，湖北與上海相隔千里，部分湖北西部市州距離更遠，這會給返鄉台胞帶來原本可以避免的舟車勞頓和額外交通安排。

湖北省台辦負責人表示，全省各級台辦將本著兩岸一家親理念，一如既往為台胞做好服務工作，「點對點」地解決他們的實際困難。對於計畫離開湖北前往外地的台胞，各地台辦將協調當地相關單位為他們辦理健康證明等相關手續。希望台胞注意旅行安全，出行前做好相應準備，提前瞭解沿途各省市情況。

(旺報 )