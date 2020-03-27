國會政黨聯盟今天在臉書宣布已完成階段性任務，3月23日已召開全國黨員代表大會，決議3月31日解散，並且表達對執政防疫的肯定。

國會政黨聯盟表示，美好的一仗已打完，在黨員的集體共識下，本黨已於民國109年3月23日依政黨法第28條第1項規定，召開全國黨員代表大會並決議，同時，並於今（3／27）日在臉書上公布本黨將於109年3月31日正式解散的訊息。

國會政黨聯盟表示該黨一直以來希望透過政治參與，替弱勢發聲，讓民眾更關心政治，而「讓政治帶來更好生活」的階段性任務已經達成，今年3月23日已依政黨法規定，召開全國黨員代表大會，並決議今年3月31日正式解散。

國會政黨聯盟表示，選舉已經結束，執政黨獲得多數選民的付託，國會政黨聯盟期待政府好好執政，才不負選民的付託。時值新冠肺炎疫情全球蔓延，於此同時，台灣社會應該化解對立，促進團結共同來防疫，目前政府的超前部署，國會政黨聯盟給予高度的肯定。

國會政黨聯盟再次感謝各位黨員及社會各界的支持與肯定，也祝大家身體健康，願中華民國未來國強民更富。

(中時 )