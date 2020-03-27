新冠肺炎疫情嚴峻，為加強防疫，台南晶英酒店除了在館內採高規格消毒方式清潔，更特別派遣飯店的智能機器人「金寶」，定時在全館趴趴走，以每30分鐘使用茶樹精油噴霧來替飯店淨化空氣品質，若房客有客房服務的需求，「金寶」更代替飯店人員協助將備品、餐點或瓶水等運送給房客，降低人際接觸帶來的風險，也成為飯店內的吸睛亮點。

台南晶英酒店的智能機器人「金寶」。（台南晶英酒店提供）

台南晶英酒店與台灣高鐵也攜手合作拚住房率，4月7日至5月31日，只要透過飯店官網訂房並加購高鐵票，線上結帳就能享車票7折優惠；4月1日至4月6日的連假更獨家推出「兒童週」歡慶活動，期間除了有車票8折優惠，更能在入住時免費獲得摸彩券1張，獎品包含日本玩具大廠TAKARA TOMY獨家製作「台灣高鐵創意軌道組」、「高鐵Q版造型迴力車四輛組」、「閱讀高鐵束口袋、「閱讀／玩樂高鐵方巾」等。

台南晶英酒店的智能機器人「金寶」協助運送備品、餐點和瓶水的客房服務。（台南晶英酒店提供）

想避開連假的人潮尖峰期，飯店4、5月限量推出「晶囍回饋」3天2夜的超值住房專案，2人成行僅6666元，就可入住12坪的海東客房，並加碼送「達美樂手拍鬆軟大披薩」兌換券，從飯店走路10分鐘就能到最近的達美樂分店，將披薩外帶回房享用；若搭配高鐵聯票7折優惠，還可獲贈1個精美復古茄芷袋，而無論哪個專案，也都能一賭「金寶」風采。（贈品有限，送完為止）

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