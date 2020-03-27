新北市經發局今邀集大賣場、百貨公司、商圈與夜市等70位業者研議防疫對策。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

新冠疫情延燒，中央日前建議室內超過100人、室外超過500人以上集會活動停辦，但定義模糊，讓不少大賣場、百貨公司無所適從，新北市經發局今邀集大賣場、百貨公司、商圈與夜市等70位業者研議對策，呼籲業者加強入場人數控管、人流動線規劃等措施，若有業者額溫槍或酒精不足，市府也將協助媒合。

新北市經發局長何怡明表示，市府近日稽查及防疫宣導時，發現多數業者皆有落實基本防疫措施，像是在電梯內規劃九宮格位置、區隔用餐區座位、分流排隊動線、減少試吃或試用商品等，成效都不錯，也建議民眾進入場所時都應配戴口罩。

何怡明表示，鼓勵業者可以搭配虛擬販售通路、商品預購制或網路折扣取代實體消費，紓緩購物人潮，同時也呼籲居家檢疫及隔離者，應確實落實政府政策，不要造成防疫破口。

何怡明指出，針對部分零星的賣場今會議上反映額溫槍、酒精等防疫物資不足，市府已成立平台協助媒合。此外目前除每週固定聯合稽查外，另加派3班午間以及4班晚間稽查，針對各類容易聚集人潮的娛樂營業場所，加強關懷訪視，目前稽查有9成店家於入口處均有提供消毒用品及定期進行自主消毒，7成商家有張貼防疫宣導及要求員工配戴口罩。

(中時 )