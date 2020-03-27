銅鑼窯由第二代窯主張世浩，交棒給第三代窯主張維翰夫婦經營，傳承手擠坯技藝不遺餘力，獲客委會補助經費。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

客委會辦理「客家技藝傳習及創生示範計畫」，主委李永得27日率團隊訪視銅鑼窯。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

銅鑼窯第三代窯主張維翰（右）向客委會主委李永得（左二）介紹手擠坯工法。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉竹森村「銅鑼窯」擁有超過半世紀的製陶歷史，老舊的屋瓦見證了苗栗窯業的興衰，目前由第二代窯主張世浩，交棒給第三代窯主張維翰夫婦經營，為傳承傳統窯場，銅鑼窯申請客委會「客家技藝傳習及創生示範計畫」順利獲得補助，27日客委會主委李永得率團隊前往訪視。

銅鑼窯專精福州式製陶技術，擅長以手擠坯製作大甕缸，技術及步驟相當講究，銅鑼窯大酒甕也因此聲名遠播，客委會相中銅鑼窯致力保存傳統製窯工藝，補助銅鑼窯經費改善窯場，並希望窯主帶領習藝生，將手擠坯技藝傳承下去。

李永得表示，早期苗栗陶瓷業興盛，以往常見的大酒甕、甕缸等，因製作工法繁複已逐漸失傳，透過客家技藝傳習及創生示範計畫，以「場域」與「習藝」為2大輔導重點，藉由盤點技藝匠師、客家工藝、文化創意、地方創生等主軸給予輔導，可促進客家產業多元發展。

銅鑼窯保有傳統窯場及手擠坯技藝。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

客家技藝傳習及創生示範計畫共有8案入選，包括製茶、陶藝、香茅、紙傘、製樟、胡蘆等，李永得今日除了訪視銅鑼窯，也前往三義鄉的「春田窯」現勘、聽取簡報，深入了解陶業興衰。他期盼復興客家傳統工藝，可帶動人潮參與，有人潮就有錢潮，有了錢，文化就能繼續保存下去。

銅鑼窯保有傳統窯場及手擠坯技藝。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

銅鑼窯保有傳統窯場及手擠坯技藝。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

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