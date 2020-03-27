新冠肺炎肆虐全球，除了順時中、戴口罩、勤洗手、多曬太陽之外，到底還能多做什麼才能給家人更多保護？在這個非常時刻，許多民眾開始為自己和家人儲存健康，除了運動、調整飲食之外，選擇適度補充保健品是新趨勢。

【消費者熱搜保健食品 營養師建議挑選知名品牌有保障】

根據網路搜尋數據 (Google Trend) 發現，今年以來「保健食品」的搜尋量持續升高，可見近期疫情影響下，大家對保健食品的關心增溫。廖啟翰營養師表示：「若對保健有額外需求，可透過喝保健食品來達到增加保護力的目的。在保健食品的挑選上，可選擇知名品牌、且獲得政府免疫調節認證的產品；在種類上，液態吸收快，例如靈芝飲含有多醣體，有多項科學實驗已證實靈芝多醣體可活化身體的免疫細胞進而達到調解免疫力的效果，全家人、素食者都可飲用。」

【選定認證商品 好免疫累積好口碑】

身為保健飲品領導品牌的桂格表示，旗下具有免疫調節認證的桂格活靈芝，持續是市面上銷售第一的靈芝飲品，近期在特定通路的銷售表現更較去年成長60~70%，主因是有很多老顧客反應，長期飲用活靈芝能有益健康、身體底子慢慢變好，最近更是為了顧好免疫每天喝，所以會多買一些放在家裡隨時補充， 給自己和家人多備健康。在國人需要保護力的時刻，桂格活靈芝也成為消費者的熱門選擇。

面對環境的嚴峻挑戰，民眾及於找到更多保護自己的方式，適時補充保健品也是個好做法。(圖/品牌提供)

【各大通路推優惠 消費者瘋搶必BUY】

因此為了回饋消費者，桂格除了在各大賣場都有特價，民眾可以隨時添購，也在網路商城推出優惠組合，就算是不便出門的消費族群，能把輕鬆把健康打包回家。

近期消費資訊：

- 全聯3/20-4/9桂格冬蟲夏草活靈芝12入特價$688

- MOMO獨家蔘芝超值組合(養氣人蔘30入+活靈之30入) $3180

品牌陪大家一起面對挑戰，祭出優惠讓大家更輕鬆把健康囤起來。(圖/品牌提供)

(中時電子報)