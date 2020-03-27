東京都知事小池百合子突發奇想地提出，大部分完工的東京奧運會選手村，可作為新冠肺炎輕症患者暫時隔離的設施。選手村原本在今夏奧運結束後將變身為公寓大樓，大多房屋已售出，小池的發言讓購屋者十分困惑、惱火。

東奧選手村位於東京都中央區的灣岸晴海地區，原本計畫今年夏天奧運結束後陸續交屋，許多民眾慕奧運之名前去購屋，沒想到東京奧運會因新冠肺炎疫情延期，交屋日程恐大幅延後。

小池27日上午在富士電視台的新聞節目「TOKUDANE!」中還提及,「選手村有些棟已幾乎完工，也些還在蓋，這些目前都在東奧組織委員會的管理之下。有來自海外的聲音指出，既然有那麼多房間，為何不用呢？盼能得到東奧組委會的協助。」小池的用意是希望在疫情大爆發，醫療體系瓦解前，能開放選手村作為緊急措施的一環。

富士電視台報導，花7千萬日圓（約台幣1千967萬元）購買了該大樓2房2廳的男屋主指出，「明明是公寓式的建築，能像醫院一樣的使用嗎？」

他還指出，「同樣在那裡買了房的女性友人比我更不安，她有兩個小孩，因為大樓群併設中小學才決定購買，結果現在不知何時才能遷入，中小學也延後開辦，讓她很受打擊，已經開始付房貸，卻還需住在租的房子裡。」

若真如小池所想，選手村先給新冠肺炎輕症患者使用的話，對不動產價值會有多少影響呢？富士在報導中引述近代住宅社長松本典朗的發言指出，「從這次的案例來看，印象並不好，故資產價值會降低，大概降個1成左右吧。」

(中時電子報)