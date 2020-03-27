據路透報導，英國首相鮑里斯．強生(Boris Johnson)周五晚間在推特上主動發布新冠病毒確診後，白金漢宮主動對外表示，伊麗莎白女王最後一次與強生見面是在3月11日，目前強生確診感染新冠病毒，不過女王的身體仍然很健康。

英國首相強生發布新冠病毒檢測確診後，英國政界與媒體非常關注近期曾與強生會面的女王是否會曝露在病毒感染的風險下。就在強生推文發布後不久，白金漢宮一位發言人說，女王最後一次與強生見面是在3月11日，目前身非常健康，也正在遵循與女王自身福祉有關的各種適當的建議。

強生首相本周四（26日）曾在唐寧街首相府與財政大臣辛偉誠(Rishi Sunak)等人，一同參與拍為國家衞生事務局（NHS）醫護鼓掌打氣的活動；周三（25日）則有如常到下議院出席首相問答。

首相發言人日前曾指出，如果強生染病，將由外交大臣藍韜文代理首相一職；而如果藍韜文亦同告染疫，強生可再另定一名大臣代理首相事務。

- March 3 , Boris Johnson “I shook hands with everybody you'll be pleased to know, and I continue to shake hands."

- March 27: Boris Johnson tests Positive for #COVID19

pic.twitter.com/sran4C0YDb — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 27, 2020

英國內閣在面對歐洲的新冠肺炎疫情擴散時，首相曾表示要採取「群體免疫」方針，遭到外界狠批不負責任、應對無方。強生在月初公開表示人們仍可繼續握手，更表示自己巡視醫院時，「我與所有人握手」，還說「洗洗手，一切如常」。

雖然強生有關疫情的言論在英國病例急增並出現死亡個案後，開始大幅收斂，並下令對民眾聚集與公共活動進行限制，但他月初的相關談話在他宣布確診新冠病毒後，成為被網民消消遣的主要話題。

(中時電子報)