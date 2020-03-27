台南陳姓民眾向市議員蔡育輝反映，兒子26日晚6點半自英國抵達桃園機場，準備搭乘防疫遊覽車入住府城防疫旅館，未料他聯繫時卻得到下午5點後台南就沒有防疫計程車出勤的答覆，令人傻眼。台南市交通局表示，可能是派遣方式溝通有差異，為避免再次發生類似事件，已改為24小時排班投入服務。

陳先生指出，他因為做生意，擔心客戶及鄰居不安心，所以兒子從留學的英國返台，他與家人都不敢去接機見面，事先訂好府城的防疫旅館。

陳先生兒子是26日晚上6點半到達桃園機場，因到南部只有防疫遊覽車可搭，購票時須填寫到達台南時的交通接駁方式，要寫防疫計程車的車號，他聯繫市府提供的衛生局電話，卻被告知下午5點以後就沒有車了。

在陳先生不斷溝通請求幫忙，直到晚上9點半最末班防疫遊覽車要開車前才被告知台南只有1名司機，沒法加班接送。不忍心已搭了13小時飛機的兒子在機場枯坐一晚，只好忍痛直接從機場包防疫計程車到台南的防疫旅館。

蔡育輝得知後，立即打電話請市府設法改進，方便需要「居家隔離」的鄉親。市府交通局公共運輸處長吳俁之表示，因負責評估的衛生局並沒有反映夜間有此需求，所以南市的防疫計程班都只排白天的班，現在會馬上增加夜班防疫計程車，以因應市民的需要。

交通局表示，台南市防疫計程車於23日上路，原已協調司機如有夜間需求，可專案以加班方式派車處理，可能是派遣方式溝通有差異，導致未能提供陳情民眾夜間載送服務。

為避免再次發生類似事件，交通局緊急擴大防疫車隊為3人3車，24小時排班投入服務，同時加強與衛生局聯繫，隨時掌握需求以利隨時調度支援。

(中時 )